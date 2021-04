È di cinque feriti in gravi condizioni, trasferiti in codice rosso presso gli ospedali di Aprilia Latina e Roma, il bilancio di un terribile incidente avvenuto oggi lungo via Virgilio alle porte di Campoverde.

Lo scontro è avvenuto tra una Jeep e una Fiat500. Il Suv stava procedendo in direzione di Campoverde, mentre 500 procedeva in direzione opposta verso Velletri. Sul suv Jeep viaggiavano padre madre e due figli tra 9 e 12 anni mentre sulla 500 viaggiavo un uomo con una figlia piccola. I due bambini che viaggiavano sulla Jeep sono stati trasferiti all'ospedale Bambin Gesù di Roma in ambulanza mentre i due genitori sono stati trasferiti in elicottero presso gli ospedali di Latina e Aprilia così come il conducente della 500. Illesa sembra la bambina che viaggiava su la 500.

Sul posto per i rilievi stanno operando gli agenti della polizia locale di Aprilia e sono intervenute le ambulanze con l'elicottero del 118 i vigili del fuoco e il personale del soccorso stradale