Non c'è pace per piazza San Marco, scenario di piccoli contrasti tra i gruppi di adolescenti che troppo spesso finiscono per sfociare in liti molto animate e talvolta degenerano nella violenza fisica. Com'è successo tra sabato e ieri, quando a discutere animatamente, fino scontrarsi in maniera diretta, sono state alcune ragazzine le cui età si aggirano tra i 13 e i 14 anni. A quanto pare questa volta il bullismo non c'entra, anche se nelle ultime settimane non sono mancati gli episodi più gravi ad opera delle baby gang, sempre pronte a prevaricare sulla vittima di turno.

Lo scorso fine settimana gli animi si sono scaldati oltremodo, tra le adolescenti, per una serie di strani furti, presunti episodi che alcune ragazzine hanno addebitato a una loro amica. Sarebbero spariti dei soldi, una prima volta sabato sera, quando si sarebbe registrata la prima zuffa tra le due litiganti, poi di nuovo ieri pomeriggio, quando gli animi si sono scaldati di nuovo e sono intervenuti i genitori della vittima. Nel secondo caso la situazione rischiava di precipitare e qualcuno ha fatto in tempo ad allertare il 113 consentendo alle pattuglie della Squadra volante di intervenire prima che la situazione potesse degenerare.

I due furti che hanno fatto scattare la scintilla si sono registrati in maniera piuttosto singolare, ma praticamente sempre con lo stesso metodo, circostanza che ha fatto montare la collera delle adolescenti nei confronti della presunta ladra, sempre la stessa ragazzina. In tutte e due i casi quest'ultima avrebbe chiesto in prestito lo smartphone, all'amica di turno, per una telefonata: fatto sta che tutte e due le volte, sono spariti i soldi che le adolescenti sostenevano di conservare nella cover del telefono, vale a dire tra la custodia e l'apparecchio. Un'usanza molto diffusa tra gli adolescenti, più che altro per risparmiare spazio nelle tasche, già gonfie a causa degli smartphone sempre più grandi.