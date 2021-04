"Questa mattina iniziamo la settimana con una buona notizia: i Carabinieri hanno riconsegnato a Primo Moretti e a Raggio di Sole Agpha una parte della refurtiva trafugata nella notte tra sabato e domenica. Mi unisco al ringraziamento all'Arma per il lavoro efficace e tempestivo".

Queste le parole in un post su Facebook del sindaco di Aprilia, Terra, sull'ignobile furto subito dal centro diurno per portatori di handicap. Nella notte i carabinieri di Aprilia fermando due persone hanno rinvenuto due dei quattro laptop rubati, i due soggetti sono stati denunciati a piede libero per ricettazione.

"Voglio esprimere pubblicamente la solidarietà mia e di tutta Aprilia a Primo Moretti, all'Associazione Raggio di Sole Agpha e alle famiglie che compongono la comunità-alloggio. Sono certo che la città saprà esprimere ancora una volta, con gesti concreti, la sua vicinanza e offrire il suo aiuto a questa importante realtà del nostro territorio. Rimane la rabbia e la pena verso chi ha commesso questo atto ignobile", aveva scritto lo stesso Terra poco dopo l'increscioso furto subito dall'associazione.