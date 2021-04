Si è tenuto questa mattina, il tavolo convocat dalla Prefettura di Latina alla presenza dell'Asl e del rappresentante della comunità indiana, per definire le modalità di organizzazione e il coordinamento delle attività da realizzare in ordine al contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19, con particolare riferimento all'ondata di positività riscontrata sul territorio. Tra i presenti anche i sindaci di Sabaudia e Fondi, che hanno commentato l'appuntamento e le azioni che verranno messe in campo.

Come spiegato dal sindaco Gervasi, nei prossimi giorni la Asl effettuerà uno screening con tamponi rapidi per la popolazione con il supporto del gruppo comunale di Protezione Civile. Entra più nel dettaglio il primo cittadino di Fondi, Maschietto: "Per contrastare la diffusione del virus è stato sottoposto all'attenzione degli interlocutori un vademecum in lingua punjabi che, una volta approvato e/o integrato, sarà distribuito in maniera capillare tra i residenti". Il sindaco ha inoltre ribadito la piena disponibilità ad effettuare uno screening di massa gratuito presso il drive in di Piazza Domenico Purificato. "Nel frattempo, domani, la questione dei focolai nella comunità indiana sarà affrontata su scala provinciale nell'ambito di un nuovo incontro convocato dal Prefetto. Prosegue giornalmente, infine, anche il confronto con le scuole. Mediante il drive in comunale l'amministrazione ha dato la possibilità a tutte le classi con casi di contagio di effettuare uno screening per velocizzare il tracciamento ed isolare i positivi nel minor tempo possibile".