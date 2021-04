Fermato dai carabinieri opponeva loro energica resistenza, ma veniva arrestato e condotto presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio con rito direttissimo. Dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte, a Sezze i carabinieri del locale Comando Stazione traevano in arresto un cittadino romeno 22enne, sottoposto agli arresti domiciliari. Nella circostanza i militari operanti, durante un servizio di controllo del territorio, constatavano la presenza del soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica nei pressi di una piazza cittadina.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli