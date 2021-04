Nella giornata odierna, ad Aprilia, al termine di un predisposto servizio finalizzato a contrastare i reati predatori, i carabinieri del locale Norm hanno denunciato per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere un 27enne del posto, già sottoposto all' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso la locale stazione dell'Arma, ed un 25 enne di Roma.

In particolare i due, a seguito di perquisizione personale e veicolare a cui sono stati sottoposti, venivano trovati in possesso di un coltello con lama di 21 centimetri, 2 pc portatili da 15 pollici, trafugati ieri presso la sede di una comunità di servizi sociali ubicata in quel centro.