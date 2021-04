La fortuna è arrivata nell'edicola del fumatore in via Fabio Filzi in pieno centro a Latina. Un cliente dell'attività commerciale ha vinto con il Gratta e Vinci Turbo cash, acquistando un tagliando da 10 euro, la somma di 50mila euro. <Siamo contenti, abbiamo fatto felice un nostro cliente affezionato>, hanno detto I titolari della tabaccheria I fratelli Daniele e Pio. Diversi anni fa, nel marzo del 2009, era stata registrata una vincita molto più alta pari a 500mila euro che era finita in Tribunale. Due amiche infatti avevano deciso di acquistare un Gratta e vinci ma alla fine I soldi sono finiti al centro di un braccio di ferro prima in Procura con una denuncia per appropriazione indebita e infine con un processo in Tribunale. A vincere i 50mila euro nei giorni scorsi è stato un cliente singolo. Top secret ovviamente la sua identità.