Viene giù quasi come un castello di carte l'iter degli ultimi concorsi della Asl di Latina, indetti in forma di capofila anche per le aziende sanitarie di Frosinone e Viterbo. E' stata infatti aperta una seconda inchiesta che riguarda la selezione di figure professionali di categoria D, dopo quella in corso da febbraio sulla selezione di 70 assistenti amministrativi. Il sostituto procuratore Valerio De Luca ha avviato l'acquisizione di una serie di atti che afferiscono le prove e i verbali finali del concorso portato a termine lo scorso autunno e che, dal primo momento, era apparsa come una procedura con alcune presunte anomalie. Per la cronaca, il concorso riguardava la copertura di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) per le Asl di Latina, Viterbo e Frosinone, appunto, e si è svolto a novembre 2020. Tra i primi classificati due candidati che hanno legami politici diretti e indiretti, peraltro entrambi bravi allo stesso modo. Nel vero senso della parola, poiché hanno preso esattamente lo stesso punteggio, ossia 29,11 su 30. Rispondono al nome di Matteo Di Domenico, figlio della Presidente del Consiglio comunale di Gaeta, Pina Rosato, e di Giuseppe Tomao, Presidente in carica del consiglio comunale di Minturno per il Partito Democratico. Ma questa potrebbe essere una coincidenza che, comunque, aveva scatenato una serie di polemiche già al momento della pubblicazione del verbale contenente la graduatoria definitiva. A produrre effetti determinanti ai fini dell'indagine sono stati alcuni esposti che hanno elencato le discrasie nello svolgimento delle prove e fatto rilevare altresì che i vincitori erano soggetti aventi vincoli parentali con alcuni politici o che rivestono ruoli politici essi stessi, alimentando in questo modo il dubbio, mai sopito, che gli ultimi concorsi pubblici indetti dalla Asl di Latina siano stati in qualche modo condizionati da un'impronta politica. Un sospetto grave ma purtroppo in linea con quanto si è già visto in passato nonché con quanto emerge da altri concorsi espletati nel Lazio negli ultimi mesi.

DA NON PERDERE! Tutti gli approfondimenti su questo argomento sono disponibili nell'edizione odierna, in edicola o nella versione digitale di Latina Oggi.



EDICOLA DIGITALE: Approfitta dell'offerta, un mese a soli € 0.99