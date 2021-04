Un pullman da turismo con quindici studenti a bordo è finito fuori strada in via Toti a Cisterna. Il mezzo, che fa parte della linea urbana di Cisterna, stava effettuando la corsa nella zona periferica di borgo Flora, quando è finito nella scolina della piccola strada della frazione di borgo Flora. A quanto sembra, da una prima ricostruzione, la manovra dell'autista è scaturita per evitare un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Il fatto è accaduto attorno alle 8 di lunedì 26 aprile, sull'arteria che collega via Nettuno con la Provinciale per Latina. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Gli studenti a bordo, tutti minorenni, non hanno riportato conseguenze. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia locale di Cisterna, impegnati in via Toti per i rilievi del sinistro. La strada è rimasta chiusa per gran parte della mattinata, per permettere la rimozione del mezzo. Operazione quest'ultima per nulla facile, in quanto si è reso necessario l'utilizzo di un grosso mezzo specifico per questo tipo di recupero.