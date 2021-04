Sono sei, accusati di ricettazione di auto rubate, reimmesse sul mercato attraverso una concessionaria, le persone finite in carcere nell'ambito dell'operazione "Crazy Cars" della polizia di Latina e Cisterna di Latina. Si tratta di Francesco Anelli, 40enne di Latina, ma attualmente irreperibile perché trasferito per motivi di lavoro in Germania; Michele Vitale, nato nel '62 a Salerno ma residente a Latina, Salvatore Lupoli, classe 1980 di Aprilia, Mattia Italiani, '93 di Sezze, Cristian Malandruccolo, del 1985 di Sezze, Alessandro Agresti, 1986 residente ad Anzio. Sono finiti in carcere per mano della polizia che ha dato esecuzione all'ordinanza emessa dal PM di Latina Giuseppe Miliano in seguito alle indagini iniziate mesi fa. Maurizio Agresti di 62 anni, Giuseppe Cannizzaro di 46 anni, Mary Teresina De Paolis di 31 anni sono invece stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.