Perde il controllo dell'auto, rischia di investire alcuni residenti che si trovavano in strada e si schianta fuori dalla carreggiata.

Alla fine è uscito tutto sommato illeso dall'abitacolo il giovane che ieri sera al volante di un'auto ne ha perso il controllo e solo per un caso fortuito non ha travolto una madre con il figlio e altri ragazzi che si trovavano in via Valcamonica.

Sul posto per i rilievi sono giunti i carabinieri di Aprilia e con loro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.