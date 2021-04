In sostanza i partiti della maggioranza dicono di voler "impegnare il governo a valutare nel mese di maggio, sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, l'aggiornamento delle decisioni prese con l'ultimo decreto legge Covid sulle aperture, anche rivedendo i limiti temporali di lavoro e spostamento", ossia del coprifuoco.

Il coprifuoco alle 22 rimane ma sarà sottoposto a una verifica nel corso del mese di maggio, per considerare un allungamento dell'orario o addirittura una cancellazione completa. E' quanto ha deciso la maggioranza che sostiene il Governo Draghi oggi pomeriggio, dopo che alla Camera era stato bocciato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che chiedeva al Governo di impegnarsi ad allungare alle 24l'orario di apertura dei ristoranti.

