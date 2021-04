E' successo tutto in un attimo. Una scintilla, il fuoco, qualche piccolo scoppio e poi le fiamme che nel giro di pochissimi istanti si sono alzate e hanno completamente avvolto una Fiat 500 parcheggiata in via Francesco Landino, alla periferia di Latina nel quartiere Nascosa. E' successo tutto una manciata di minuti dopo le 21.

La causa del rogo dell'utilitaria sarebbe secondo i primi riscontri di natura accidentale. La vettura di proprietà di una donna che abita nella zona, era ferma da un paio di giorni ed era parcheggiata lungo un muro. L'incendio sarebbe divampato al centro del vano motore e a causa del calore l'utilitaria si è mossa e si è appoggiata toccando un'auto che era parcheggiata a pochissima distanza si tratta di una Renault Twingo e che si è lievemente squagliata e appartiene ad un uomo. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 115 e sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina che hanno circoscritto il rogo.