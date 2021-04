Un violento impatto con due persone trasferite d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Aprilia e al San Camillo di Roma. E' il bilancio dell'incidente accaduto in via Nettuno, alle 13.15 circa all'altezza del civico 254 nel territorio di Olmobello.

Due vetture si sono scontrante semifrontalmente: una Nissan Micra con al volante una donna del luogo classe 1991 e una Fiat Croma guidata da una donna di Latina classe 1960. A riportare le conseguenze più serie è stata la più giovane soccorsa in luogo dallo staff medico e trasferita in eliambulanza presso il nosocomio di Roma. Anche l'altra coinvolta al sinistro, vista la violenta dinamica, è stata portata d'urgenza presso il vicino ospedale di Aprilia.

Sul posto oltre agli operatori sanitari, anche gli agenti della Polizia locale di Cisterna. Il personale del Comando di corso della Repubblica, guidato dal Comandante Raoul De Michelis ha provveduto alla chiusura della strada (con deviazioni su via Reynold e via dei Rangers) per permettere i soccorsi ed i rilievi del sinistro.