Nella giornata di ieri, alle 15 circa ad Aprilia, i carabinieri del Norm, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 21enne nato in Ucrania residente ad Aprilia.

Il giovane, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 15 dosi di crack e 3 dosi di hashish, per un peso complessivo di gr 10, la somma di euro 175,00, nonchè gr 147 di polvere da sparo e n. 5 cartucce a palla singola calibro 12. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Sempre ad Aprilia, i militari del Norm, questa mattina hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del posto, trovato in possesso di 20 dosi di cocaina per un peso complessivo di 11 grammi e materiale per il confezionamento.