Nella giornata di ieri, nel territorio di Pontinia, i militari della Compagnia di Latina, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti, nonché il rispetto delle disposizioni antiassembramento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, denunciavano a piede libero un 43enne residente a Pontinia, fermato alla guida di un'autovettura. L'uomo, sprovvisto della patente di guida, si rifiutava di sottoporsi ad accertamenti etilometrici. lo stesso inoltre veniva sanzionato per violazioni normativa anticovid poichè fermato, senza giustificato motivo, oltre l'orario serale consentito.

Nel medesimo contesto operativo, venivano trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta a sequestro, un 39enne di Acerra (Na) trovato in possesso di 11 grammi di hashish nonchè uno spinello di marijuana ed una 35enne di Latina, trovata in possesso di 0,5 grammi di cocaina.

inoltre, venivano controllati 15 mezzi e 25 persone, elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada, eseguite tre perquisizioni personali e il sequestrato un ciclomotore.