Tanta paura in via Cerveteri, dove poco fa un bambino di 10 anni è stato investito da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, il minorenne stava attraversando la strada subito dopo la curva quando l'auto, una Toyota Aygo guidata da una donna, lo ha centrato. Sembra che il bambino sia sbucato all'improvviso e per la donna è stato impossibile evitarlo.

Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, è giunta un'eliambulanza che ha preso in carico il bambino, le cui condizioni sembrano essere meno gravi rispetto a quanto si pensasse all'inizio. Fortemente scossa la donna alla guida dell'auto. Sul posto la polizia locale per i rilievi.