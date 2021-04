Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dalla macchina. Gli agenti della Polizia Stradale hanno poi avviato i primi rilievi. Sul posto anche i volontari del gruppo di protezione civile Anc di Sabaudia coordinati dal maresciallo Cestra che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a deviare il traffico. L'intervento è ancora in corso

Un grave incidente si è verificato poco prima delle 21 su via Litoranea nel Comune di Sabaudia. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, un uomo alla guida di una Volkswagen Golf proveniente da via Migliara 58 dopo avere imboccato la rotatoria sulla Litoranea ha perso il controllo dell'auto finendo a ridosso della foresta del Parco Nazionale del Circeo. L'impatto è stato molto violento.

