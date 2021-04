Il cluster alla Rodari si allarga. In maniera consistente. Il Covid-19 ha contagiato quasi un'intera classe dell'istituto di via Fattori, nel capoluogo pontino: si tratta di una quinta elementare dove ai nove positivi registrati lunedì se ne sono aggiunti altrettanti. Siamo a 18 alunni (su 23) e una docente: tutti contagiati dalla variante inglese del virus. Ma c'è di più perché il Covid si è propagato anche all'esterno, ha infettato anche fratelli e genitori dei bambini positivi.

Tutto sarebbe partito proprio dall'insegnante della quinta elementare, che ha contratto la mutazione britannica del virus dal marito (contagiato in una ditta della Campania, sul posto di lavoro). Oltre alla maestra, inizialmente, erano risultati positivi quattro alunni, a cui poi se ne sono aggiunti altri cinque; adesso l'ulteriore balzo che ha portato alla positività di quasi tutta tutta la classe, finora sono soltanto cinque gli alunni negativi. Al conto dei positivi vanno aggiunti anche tre fratelli degli alunni contagiati: tutti frequentano l'asilo nido dello stesso istituto comprensivo. I genitori positivi, invece, al momento sarebbero almeno 5, in attesa del responso di ulteriori tamponi. Non è escluso che oggi, se i risultati dovessero far aumentare ancora il numero dei casi, possa arrivare la chiusura dell'intera scuola.

Attualmente sono quattro le classi dell'istituto comprensivo di via Fattori messe in quarantena. Aspettando il responso di altri molecolari.

I numeri della provincia

Non solo la Rodari, però. La diffusione del virus a livello scolastico riguarda un po' tutta la provincia. Attualmente sono 69 le classi chiuse (per 70 istituti interessati) e obbligate alla didattica a distanza, in tutto il territorio. Sono invece 211 gli studenti attualmente positivi, 24 invece i casi registrati tra docenti e personale Ata. Nel conto vanno inseriti anche i 1.120 ragazzi messi in contumacia. Dati che non vanno assolutamente sottovalutati, a dimostrazione di come sia necessario mantenere alta la guardia.