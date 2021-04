Linea ferroviaria FL7 chiusa per danni ad un ponte sovrastante in territorio di Priverno a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la SP San Martino in territorio di Priverno, proprio su un ponte che attraversa la linea ferroviaria, la linea FL7 Formia-Roma, sulla direttrice Roma-Napoli è interrotta. Il mezzo che è rimasto coinvolto nel sinistro è infatti finito addosso ad un muretto di delimitazione carreggiata danneggiandolo sensibilmente tanto da metterlo a rischio crollo. Crollo che interesserebbe la stessa linea ferroviaria ed eventuali treni in transito. La linea è stata quindi interrotta fino al ripristino dell'infrastruttura.