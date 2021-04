Un violento incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio all'incrocio tra la strada dei Monti Lepini e la strada Traversale, mentre il semaforo era lampeggiante. All'origine dello scontro tra due vetture, un caso di mancata precedenza in un contesto di scarsa prudenza generale alimentato dal guasto dell'impianto semaforico assolutamente necessario per regolare il traffico all'intersezione di due arterie extraurbane molto trafficate come quelle tra Borgo San Michele e Borgo Faiti, alle porte di Latina.

Fatto sta che una delle auto coinvolte che è sbucata dalla strada secondaria finendo nella traiettoria dell'altra che viaggiava in direzione dell'Appia: la prima, una Fiat Panda, colpita sulla fiancata destra da una Toyota Yaris, si è ribaltata due volte prima di fermarsi contro il guardrail all'angolo opposto. Entrambi gli automobilisti, un uomo di 40 anni e una donna di 60, hanno richiesto i soccorsi delle ambulanze del servizio 118 che li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Per i rilievi e i riscontri sulla dinamica, ma anche per gestire la viabilità, sono invece intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Latina.