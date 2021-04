Bella Farnia verso la zona rossa. Infatti, come riportato dall'agenzia Dire, la Regione Lazio starebbe per emanare un'ordinanza che prevede la zona rossa per la frazione di Sabaudia, dove ieri - nel corso dello screening organizzato dalla Asl di Latina, è stata rilevata la positività di 86 cittadini indiani su 550 tamponi totali.

Le restrizioni riguarderanno la popolazione di Bella Farnia, che avranno possibilità di spostarsi solo in caso di necessità, lavoro e salute. Iniziato il trasferimento dei positivi in due strutture per l'isolamento e la quarantena.