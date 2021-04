Nella giornata di ieri, a Cori, i carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un 30enne, in ottemperanza all'ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte di Appello di Roma.

L'uomo, così come documentato dai militari, benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione.

L'arrestato è stato trasferito presso un istituto di pena, come disposto dall'autorità giudiziaria.