Quarantadue verranno messi in quarantena all'ex asilo quadrifoglio in zona Cerasella sulla Migliara 51, 12 invece saranno sistemati nella casa domotica di Sabaudia.

E' iniziato nel primo pomeriggio il trasferimento degli indiani risultati positivi dopo lo screening svolto ieri a Bella Farnia: 54 braccianti agricoli domiciliati nel residence dell'ex Somal entro stasera verranno tutti sistemati in isolamento nelle due strutture destinate.

