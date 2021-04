Scontro all'incrocio, una donna ferita. E' in corso di accertamento l'incidente stradale avvenuto ad Aprilia nel pomeriggio che ha visto coinvolte due vetture, una delle quali appartenente a Poste Italiane.

Gli agenti della Polizia locale, il personale del 118 ed il soccorso stradale Miatello, sono intervenuti all'angolo tra via Giustiniano e via dei Bersaglieri dove le auto si sono scontrate. La prima ipotesi è che a causare il sinistro possa essere stata una mancata precedenza. Al momento una donna risulta essere stata trasferita al pronto soccorso in condizioni non gravi ma con problemi ad una spalla.