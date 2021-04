Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in strada Epitaffio, alle porte di Latina.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, una moto e un'auto sono entrate in collisione all'altezza della stazione di servizio Tamoil: a quanto pare i mezzi viaggiavano nella stessa direzione di marcia, verso il capoluogo, e la due ruote, una Kawasaki Z650, si è scontrata contro la fiacanta sinistra della vettura, una Fiat 500L, che un quel momento girava a sinistra per entrare nel distributore di carburanti.

Dopo l'urto la moto è finita contro un pino prima di fermarsi al centro della strada: per la conducente del motociclo è stato necessario il trasferimento d'urgenza in eliambulanza presso l'ospedale San Camillo di Roma con sospette fratture agli arti inferiori in condizioni giudicate non preoccupanti.

Anche l'uomo che sedeva al volante della Fiat è stato soccorso da un'ambulanza in stato di choc.