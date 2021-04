Da lunedì screening per la comunità straniera di Borgo Hermada, a Terracina. E' quanto stabilito all'esito della videoconferenza con la prefettura che si è svolta nel pomeriggio, e che è servita a fare il punto sui contagi che stanno interessando in particolare la comunità indiana in provincia di Latina.

Per Terracina, dove i nuclei storici delle comunità bengalesi e indiane sono a Borgo Hermada e, in misura minore, nel quartiere Capanne, da lunedì sono fissati gli screening per la comunità straniera a Borgo Hermada. Solo dopo si adotteranno, qualora necessario, ulteriori provvedimenti.