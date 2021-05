Brutto incidente questo pomeriggio sull'Appia, al chilometro 96. Coinvolte almeno cinque vetture, che hanno richiesto l'intervento di altrettante ambulanze, due auto mediche e dei Vigili del fuoco, giunti in supporto per aiutare i passeggeri a uscire dagli abitacoli.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che è al vaglio della Polizia. Appia chiusa per diverso tempo, con comprensibili disagi alla circolazione. Sul posto i carabinieri in supporto per gestire la viabilità.