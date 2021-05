È un medico, 70enne di Latina il ciclista caduto stamattina a Roccasecca dei Volsci e quindi elitrasportato in ospedale.

L'uomo stava percorrendo la provinciale che costeggia il fiume Amaseno insieme ad un gruppetto di amici quando a causa di un cane sulla strada, ha perso il controllo della sua bici finendo a terra. Sono stati i compagni a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Il 70enne era cosciente ma lamentava giramenti di testa.

Per questo gli stessi sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elicottero che è arrivato in pochi minuti atterrando in un prato lì accanto. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.