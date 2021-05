Al fine di impedire la prosecuzione e la reiterazione della violazione, ai sensi della vigente normativa, veniva applicata anche la chiusura per 5 giorni.

Sul posto, gli agenti, hanno rilevato la veridicità della segnalazione, in quanto all'interno del locale vi era l'effettiva presenza di diversi clienti seduti ai tavoli, intenti a consumare cibi e bevande.

Nel corso dei servizi, ieri 1 maggio, i poliziotti sono intervenuti presso un ristorante del capoluogo, ove era stata segnalata la presenza di clienti intenti a consumare i pasti all'interno della struttura, al chiuso ed in violazione della normativa che consente l'attività di ristorazione solo all'aperto.

Proseguono a Latina e in provincia i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a fronteggiare la diffusione dei contagi da COVID-19.

