Nella scorsa notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Teracina traevano in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia un 40enne ivi residente; il predetto nelle precedenti ore e per futili motivi aggrediva la moglie 47enne e la figlia 19enne che da tempo maltrattava.

L'arrestato verrà sottoposto nella mattinata di domani 3 maggio al rito direttissimo presso il tribunale di Latina