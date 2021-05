Ennesima auto a fuoco domenica sera a Fondi. L'incendio è avvenuto in via Madonna delle Grazie, dove le fiamme hanno distrutto un'auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di polizia di Fondi e i carabinieri della Tenenza. Gli investigatori stanno lavorando per cercare di fare luce sull'accaduto. Al vaglio anche i circuiti di videosorveglianza delle strade limitrofe per verificare se possano aver registrato qualche immagine utile per le indagini.