"Nel Lazio abbiamo superato il traguardo dei due milioni di somministrazioni di vaccino". Ad annunciarlo, tramite un post su Facebook, è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Il 90% degli over 80 prenotati ha completato anche la seconda dose - prosegue il governatore - così come è molto alta la percentuale degli over 70 vaccinati. Abbiamo messo in sicurezza chi rischiava molto di più di morire a causa del Covid. Andiamo avanti per riaprire alla vita e al lavoro".