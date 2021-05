Una donna di 40 anni è finita in ospedale oggi, poco prima di mezzogiorno, a seguito di un incidente stradale avvenuto tra il monopattino che conduceva e un'auto si tratta di un suv con al volante un uomo di 48 anni. L'incidente fortunatamente senza gravi conseguenze si è verificato all'incrocio tra via Marchiafava e via Emanuele Filiberto, a poca distanza dal quartiere Nicolosi, in pieno centro. Subito è scattato l'allarme al 118, la dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale che sono intervenuti e hanno eseguito un accurato sopralluogo.

Non è il primo incidente che si verifica con un monopattino a Latina. Quasi due mesi fa, a metà marzo sempre in centro, all'altezza del padiglione Porfiri era stato registrato un altro incidente anche in questo caso rilevato dalla polizia locale di Latina. Il tema della sicurezza e in particolare del corretto utilizzato del mezzo elettrico continua ad essere sempre di stretta attualità.