Un ricovero per animali d'allevamento e da cortile è stato completamente distrutto da un incendio verificatosi nella serata di domenica. Le fiamme, infatti, hanno devastato una struttura all'interno della quale, oltre agli animali, erano custodite delle balle di fieno. L'episodio si è verificato in via Ponte Garigliano, a Minturno e purtroppo ha registrato la morte di diversi animali. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta, che hanno operato sino a tarda sera, ed anche i Carabinieri della Compagnia di Formia. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma il bilancio, è comunque pesante. L'allarme è scattato poco prima delle ventuno nella struttura che ospitava gli animali, la quale era ubicata vicino all'abitazione del proprietario, una ottantacinquenne pensionato originario della provincia di Benevento, ma residente a Minturno da tempo. Il fuoco si è rapidamente esteso, anche perché le balle di fieno hanno favorito l'estensione delle fiamme, che hanno intrappolato gli animali che si trovavano all'interno. Gli animali, carbonizzati, non hanno potuto trovare vie di fuga, perché il fuoco è avanzato molto velocemente, tanto da distruggere completamente la stalla.