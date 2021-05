È un uomo di 55 anni residente a Lanuvio la vittima di un terribile incidente stradale avvenuto lungo via Astura, al confine tra il territorio romano e quello apriliano.

La vittima era al volante di una Citroen C1 che si è scontrata con una Jeep su cui viaggiava un cinquantenne del posto. Il conducente di quest'ultima vettura è stato soccorso dal 118 è trasferito in ospedale in condizioni gravi.

Sul posto è intervenuto anche un elisoccorso (che però è ripartito vuoto visto il decesso del cinquantacinquenne). Oltre al personale dei vigili del fuoco, ai carabinieri che si occupano dei rilievi, e agli agenti della polizia locale di Lanuvio a cui è affidato Il compito di regolare la Viabilita. Per mettere in sicurezza l'area, via Astura è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni