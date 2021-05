In circostanze ancora da chiarire un diciottenne del capoluogo si è ribaltato con l'auto in via Faggiana, la complanare della strada statale Pontina tra gli svincoli di via del Lido e via Isonzo.

È successo nel pomeriggio, lungo il tratto di rettilineo, dove il giovane ha perso il controllo della propria Citroen C1 che, presumibilmente, ha urtato contro il ciglio a bordo strada e si è ribaltata finendo la propria corsa su un fianco, di traverso sulla carreggiata. Per sua fortuna il giovane è uscito praticamente illeso dall'abitacolo, ma è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Terracina, coordinata dal sostituto commissario Giuliano Trillò, per gli accertamenti del caso e i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro.