In data odierna il giudice monocratico dott. Marco Gioia, rigettando le richieste della parte civile di mutamento dei capi di imputazione (cui avrebbe fatto seguito l'allungamento dei termini prescrizionali), ha invece accolto le richieste del nutrito collegio difensivo, composto tra gli altri dagli avvocati Andrea Di Croce, Vincenzo Macari, Luca Scipione e Giorgia Bonfanti, ha prosciolto tutti gli imputati per intervenuta prescrizione, disponendo la restituzione dell'immobile all'Ipab SS. Annunziata.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli