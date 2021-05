Nella giornata di ieri il Tribunale di Cassino ha assolto Assenso Giuseppe (ex sindaco) e Romano Pasquale (responsabile del servizio) dal reato di scarico delle acque reflue ex art 137 dlgs 152/2006 (codice ambientale) riferito al depuratore dell'isola di Ventotene con la formula per non aver commesso il fatto.

Praticamente, la decisione assolutoria è stata pronunciata in quanto è stato dimostrato dalla difesa la completa estraneità dai fatti contestati dell'Assenso e del Romano in quanto il depuratore, al momento dell'accertamento del 6/4/2016, era passato già da tempo nella totale gestione di Acqualatina spa.