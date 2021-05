Dopo i soccorsi da parte del personale del 118, infatti, il ferito è stato preso in carico dall'eliambulanza che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale "San Camillo" di Roma. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Fondi che, coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, si sono occupati dei rilievi di rito necessari per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Grave incidente stradale nel pomeriggio in via Stazione a Fondi. A scontrarsi un'automobile e uno scooter che a quanto pare viaggiavano nello stesso senso di marcia. Ad avere la peggio è stato il conducente del due ruote.

