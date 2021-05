«A noi le chiacchiere non interessano, a noi interessa la vita vera, i progetti distrutti, l'impossibilità di prospettare un futuro, a noi interessa la realtà di quello che ci è accaduto». Lo scrivono in una nota i 266 candidati risultati idonei al concorso bandito dalle Asl di Latina, Frosinone, Viterbo e Roma 3 per settanta posti di assistente amministrativo che si è tenuto tra dicembre e febbraio scorsi, annullato poi dall'Azienda sanitaria pontina per il sospetto di irregolarità nella selezione. Una decisione che a chi quelle prove le ha superate senza "aiutini" proprio non va giù. Il sogno di un lavoro stabile infranto all'improvviso, per giunta dopo aver gioito per il superamento delle prove scritta e orale.

