I carabinieri della compagnia di Latina, in collaborazione con personale arma del gruppo carabinieri forestali di Latina, a conclusione di specifici servizi finalizzati al controllo delle attività di trasporti di rifiuti su strada, deferivano all'autorità giudiziaria due persone, le quali alla guida di due autocarri, venivano sottoposti a controllo mentre trasportavano rifiuti non autorizzati, venendo denunciati ai sensi dell'art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/2006. Nel medesimo contesto operativo, venivano fermate ed identificate n.35 persone, controllati n.31 mezzi, elevate n.2 contravvenzioni al codice della strada e sequestrati 2 mezzi. E' accaduto nei comuni di Sezze, Pontinia e Latina.

