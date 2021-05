E' morto nel primo pomeriggio di oggi il consigliere comunale di Cori Angelo Sorcecchi. Un borgo intero si sta stringendo al dolore della famiglia e dei colleghi. "Preghiamo per il nostro capogruppo. Purtroppo ci ha lasciato", questo il messaggio dei colleghi consiglieri che come lui fanno parte del gruppo L'Altra Città di cui Sorcecchi era appunto capogruppo. Germana Silvi: "Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai! Buon viaggio amico mio caro". Sorcecchi era stato candidato a sindaco del centrodestra alle elezioni amministrative del 2017

Tra i primi a postare messaggi di cordoglio nell'amministrazione comunale, l'assessore Simonetta Imperia: "La scomparsa di Angelo Sorcecchi addolora tutta la comunità e il Consiglio comunale. Un uomo, un ragazzo perbene con tanti interessi, in primis i suoi ideali politici, la sua passione per la politica, ci siamo scontrati da posizioni differenti ma sempre nel pieno rispetto delle nostre diversità. Ciao Angelo, ci accompagnerà per sempre il tuo sorriso pieno di umanità. Un abbraccio a tutta la famiglia". Una vita dedicata ai propri affetti, a quella passione per la politica e per la cosa pubblica che lo avevano portato anche in Giunta, con l'allora sindaco Tommaso Bianchi. Alla famiglia le condoglianze della Redazione di Latina Oggi.