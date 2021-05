Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Croce Bianca sui trasporti ospedalieri con ambulanze per la Asl di Latina e ribaltato la sentenza del Tar che aveva dato ragione, invece, alla Croce Amica Heart Life, azienda che «alla luce delle risultanze di causa e della rigorosa normativa concernente le dichiarazioni e documentazioni false prodotte in gara», secondo i magistrati, «doveva essere esclusa dalla gara». La sentenza, che porta la firma dell'ex Ministro Franco Frattini in qualità di presidente della sezione, è stata pubblicata ieri mattina. L'appello avverso la sentenza del Tar era stato proposto da Croce Bianca per il tramite dell'avvocato Maurizio Boiafa contro la Asl di Latina e la Heart Life Croce Amica, sia da sola che nel raggruppamento che include Formia Soccorso, San Paolo della Croce Società Cooperativa Sociale Ets, tutti rappresentati dall'avvocato Crescenzio Santuori.

Il contenzioso riguarda il lotto unico per «l'acquisizione del servizio di trasporto infermi necessario alla ASL di Latina per un triennio», che fu affidato alla Croce Bianca. Avverso l'aggiudicazione la concorrente Heart Life Croce Amica aveva impugnato gli atti, eccependo la mancata esclusione dalla gara di Croce Bianca, che, invece, risultò vincitrice con un punteggio molto alto, 99,39. D'altro canto Croce Bianca già davanti al Tar aveva proposto una sua domanda incidentale per l'illegittima ammissione di Heart Life. In primo grado fu accolto il ricorso della Heart Life per un paio di profili dell'offerta relativi al costo e alla formazione del personale. Ed è su questo giudizio che Croce Bianca ha chiesto la revisione, definendolo erroneo e ingiusto. In effetti il Consiglio di Stato scrive in atti che è fondata l'eccezione di Croce Bianca nella parte in cui denuncia «la falsità dei documenti prodotti in gara da Heart Life, relativi alla frequenza di corsi di sicurezza di due medici in organico», nonché per la parte relativa al costo orario del personale medico utilizzato.