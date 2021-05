Solo alla fine, quando i due si sono allontanati in fretta, l'uomo si sarebbe accorto di essere stato derubato dei soldi che aveva con sé, forse l'incasso dell'attività commerciale, sembrerebbe alcune migliaia di euro. Sul posto la Polizia del Commissariato che ora sta indagando. I ladri si sarebbero allontanati con l'auto a tutta velocità seminando il panico in strada.

