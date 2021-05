Un bambino di Aprilia cade rovinosamente dalla bicicletta e picchia con violenza prima contro il manubrio e poi sull'asfalto. Per questo il giovane, di appena 10 anni, è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza a Roma.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 20.00 in via Aldo Moro, il giovanissimo stava percorrendo la pista ciclabile quando all'altezza dal civico 40 (poco prima della traversa per via Montegrappa) ha perso il controllo della bici, finendo a con violenza a terra.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri del reparto territoriale e un'ambulanza del 118, che viste le condizioni del ferito ha allertato un'eliambulanza - atterrata pochi minuti dopo nell'area verde di via Caligola - che ha trasportato il giovane al Bambin Gesù, dove è stato ricoverato.