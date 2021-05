Una chiesa di San Francesco gremita in ogni posto occupabile e compatibilmente con le restrizioni anti contagio e un piazzale esterno in cui decine e decine di amici, colleghi di lavoro del 118, rappresentanti dell'amministrazione ed esponenti politici locali e del capoluogo hanno salutato con lacrime e applausi il feretro del consigliere comunale venuto a mancare a 53 anni.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli