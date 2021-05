Ennesimo intervento di soccorso sul promontorio del Circeo. Nel primo pomeriggio si è reso necessario l'intervento dell'elicottero per soccorrere una donna infortunatasi mentre percorreva uno dei sentieri che conduce verso il picco di Circe. A quanto pare la stessa avrebbe riportato una frattura.

Si tratta dell'ennesimo infortunio che si registra sui sentieri del promontorio. Alla luce del gran numero di soccorsi (non sempre per infortuni, visto che in alcuni casi i recuperi sono scattati a causa di una scarsa conoscenza dei luoghi o a causa della mancanza di equipaggiamento adatto per percorrere quei sentieri), lo scorso anno il sindaco Giuseppe Schiboni aveva emanato un'ordinanza di interdizione dei percorsi consentendone la fruizione solo con guide esperte e percorrendo unicamente i sentieri ufficiali. Con molta probabilità un provvedimento simile verrà emanato durante la stagione estiva, quando aumentano esponenzialmente le presenze sul territorio.