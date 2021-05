Elisoccorso atterrato in pieno centro nell'affollatissima domenica semi estiva a Terracina, per soccorrere una ragazza di 17 anni caduta, sembrerebbe, da un balcone nella zona del porto.

Poche ancora le informazioni, l'elisoccorso è atterrato su largo Matteotti, sul posto Carabinieri e Polizia locale. Stando alle primissime informazioni, la giovanissima sarebbe caduta da un balcone.

La ragazza per ora è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Fiorini di Terracina, scortata dalle moto della Polizia locale, dove si sarebbe spostata anche l'eliambulanza. Da chiarire le cause dell'incidente.