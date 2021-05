E' di 108 nuovi positivi il dato che riguarda il Covid in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è la Asl pontina che come sempre ha reso noto il numero di contagi comune per comune. Il record di giornata spetta al capoluogo, dove si sono registrati 21 casi. Segue Aprilia con 15 positivi, Terracina con 14, Sabaudia con 8 e poi Cisterna e Fondi con 7. Sono 149 i pazienti giudicati guariti, mentre nella giornata di ieri sono state somministrate 2323 dosi di vaccino. Fortunatamente non si registrano decessi.

Aprilia 15

Bassiano

Campodimele 1

Castelforte

Cisterna di Latina 7

Cori 2

Fondi 7

Formia 5

Gaeta 3

Itri

Latina 21

Lenola

Maenza 1

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 4

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 8

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 3

Sezze 9

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 14

Ventotene

TOTALI 108